Xiaomi Mi A3 si aggiorna: scopriamo tutte le novità

Xiaomi Mi A3 si aggiorna con la patch di sicurezza di dicembre. Si tratta di una news quasi inaspettata, soprattutto se si considera che il device non riceveva aggiornamenti software dallo scorso luglio. Incredibilmente il team di sviluppo di Xiaomi si è mosso nell'ombra per lavorare a un nuovo corposo aggiornamento software che introduce la patch di sicurezza di dicembre.

Tutte le novità sulla patch di dicembre per Xiaomi Mi A3

La build 12.0.17.0 RFQMIXM ha un peso di 458 MB ed è attualmente in fase di rilascio su tutti i mercati internazionali. All'interno della build, come viene sottolineato dal changelog ufficiale, sono presenti anche correzioni di bug e miglioramenti generali pensati per migliorare l'esperienza di utilizzo del device.

Gli utenti muniti di Xiaomi Mi A3 possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI.

Quali alternative ci sono sul mercato?

Xiaomi Mi A3 ha ormai fatto il suo tempo. Lanciato nel 2019, il device economico di Xiaomi con Android Go Edition ha già ricevuto due aggiornamenti di sistema; morale della favola, non è previsto l'arrivo di Android 12 su questo device. Se siete appassionati del brand e non volete cambiare azienda, vi consigliamo di acquistare Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE in offerta su Amazon.

Le migliori offerte di oggi per Xiaomi Mi A3 : tutti i prezzi

Chi intende far proprio un Xiaomi Mi A3 può approfittare dell'offerta Amazon che ad oggi, con un prezzo pari a 27,8€, porta in vetrina lo sconto più interessante tra quelli disponibili.

Ecco tutte le offerte accessibili attualmente riassunte in questa tabella.