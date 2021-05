Secondo quanto si apprende, il top di gamma del 2019 di casa Xiaomi, il Mi 9, ha appena ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 12.5 e ad Android 11 proprio in queste ore.

Xiaomi Mi 9: il top di gamma del 2019 si aggiorna

Il Mi 9 è stato lo smartphone di punta di Xiaomi per la prima metà del 2019; il dispositivo ha debuttato con MIUI 10 basata su Android 9.0 Pie. Successivamente è stato aggiornato ad Android 10 e MIUI 11 nel corso dello stesso anno. Quindi, nel 2020, il dispositivo ha ricevuto anche l'update alla MIUI 12. Ora, la società ha avviato l'aggiornamento alla versione 12.5 insieme ad Android 11.

L'OEM cinese ha rilasciato l'aggiornamento MIUI 12.5 ai telefoni idonei nelle ultime settimane. Allo stesso tempo, la compagnia ha implementato il software Android 11 su diversi dispositivi presenti in listino.

Quindi, l'ultimo aggiornamento di sistema per Mi 9 non porta solo MIUI 12.5 ma anche Android 11. Questo software è attualmente disponibile in Cina con numero di build V12.5.3.0.RFACNXM e patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2021.

Come ogni altra build MIUI pubblica appena rilasciata, questa è attualmente nella fase beta stabile. Ciò significa che viene distribuito mediante lato server. Pertanto, l'aggiornamento è disponibile solo per pochi utenti selezionati in questo momento.

Ad ogni modo, l'aggiornamento MIUI 12.5 basato su Android 11 per Mi 9 dovrebbe essere distribuito a più utenti in Cina nei prossimi giorni. Allo stesso modo, anche le varianti internazionali di questo software dovrebbero arrivare nei giorni/settimane a venire.

Ricordiamo che a dicembre dello scorso anno l'azienda ha rilasciato il Mi 11 e pochi mesi fa invece, ha presentato il Mi 11 Pro e il Mi 11 Ultra, due nuovi super flagship, eredi del top di gamma del 2020 e del 2019.

