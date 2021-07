Il produttore cinese Xiaomi realizzerà un vero capolavoro con il futuro Mi 12. Questo è quanto si evince dai recenti rumor trapelati online.

Xiaomi Mi 12: spuntano i primi rumor

Qualche giorno fa, quando Qualcomm ha rilasciato il chip Snapdragon 888 Plus, ha anche accidentalmente esposto la roadmap dei chipset di punta di prossima generazione. Il funzionario ha rivelato che i prodotti terminali dotati di “sm8450” (provvisoriamente denominato Snapdragon 895) dovrebbero essere rivelati ufficialmente alla fine dell'anno corrente.

Secondo quanto appreso in passato, il SoC potrebbe essere presente all'interno dell'ammiraglia di prossima generazione di Xiaomi, il Mi 12. Proprio come l'attuale flagship, è probabile che l'azienda svelerà questo device premium a fine dicembre.

Oggi, il popolare leakster di Weibo, QDCS, ha rivelato alcune informazioni riferite al futuro flagship. Secondo il rapporto, il nome in codice di un modello di punta di Xiaomi è “2201122C” e il numero del modello è L2C. Questo smartphone verrà dotato della piattaforma sm8450 (Snapdragon 895) e sarà realizzato in almeno due versioni. Ci sarà una variante standard e un'iterazione Pro. Tuttavia, il modello vanilla rimarrà comunque uno smartphone di punta di prim'ordine.

Il post di Weibo ha indicato anche che, oltre allo Snapdragon 895, questo dispositivo utilizzerà anche una tecnologia di ricarica super veloce e uno schermo pixel super definito. A partire da ora, ci aspettiamo due ammiraglie in futuro dal costruttore cinese Xiaomi: il Mi Mix 4 e il Mi 12. Tuttavia, sappiamo già che il primo non verrà fornito con uno schermo pixel super definito a causa della tecnologia relativa alla selfiecam under display.

Dalle segnalazioni finora, la velocità di ricarica cablata del Mi 12 supererà i 100W. Inoltre, la sua capacità di ricarica wireless introdurrà anche un importante aggiornamento. La società dispone già di una ricarica rapida wireless da 67 W e questo significa significa che dovremmo aspettarci qualcosa di superiore ai 67W attuali.

Per quanto riguarda il display, la serie Mi 12 arriverà con uno schermo adattivo con frequenza di aggiornamento variabile e tecnologia LPTO. In poche parole, il refresh rate si regolerà automaticamente in base allo scenario di utilizzo.

