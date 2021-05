Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che il nuovissimo flagship di casa Xiaomi, il Mi 11 Ultra, sia andato “SOLD OUT” durante il primo giorno di vendite nel Regno Unito.

Xiaomi Mi 11 Ultra piace a tutti, ovunque

Il Mi 11 Ultra è arrivato nel Regno Unito circa una settimana prima di quanto previsto per la vendita in Europa. Il telefono che è stato messo in vendita ieri per la prima volta è subito andato esaurito.

Il terminale è disponibile in un’unica configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. C’è solo una variante di colore ed è quella nera. Con un prezzo di £ 1199, Xiaomi non offre alcun regalo gratuito con l’acquisto, tuttavia, si ottiene il doppio dei Mi Point.

Quindi, per Mi 11 Ultra, si ricevono 2398 punti; questi possono essere utilizzati per compensare fino al 20% di sconto sul prezzo di acquisti futuri. Tenete presente che 100 Mi Point equivalgono ad 1 sterlina.

Mentre aspettiamo che le scorte del Mi 11 Ultra tornino disponibili, Xiaomi ha pronto in listino anche il Mi 11 Lite 5G disponibile in UK. Da noi è già in vendita ed è disponibile nelle seguenti colorazioni: Citrus Yellow, Mint Green e Truffle Black. Dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il Mi 11 Special Edition (Lei Jun) 5G è anche disponibile per l’acquisto per £ 799 e ha 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Chi ordina questa edizione speciale ottiene in omaggio un Mi Watch del valore di £ 119.

Gli utenti che vivono in UK possono usufruire di questi prezzi scontati e di omaggi gratuiti sul sito ufficiale Xiaomi nel Regno Unito tra ieri, 6 maggio e domenica 9 maggio. Da noi invece, il Mi 11 Ultra arriverà il giorno 11 maggio. Non vediamo l’ora che sia pronto per l’acquisto.

