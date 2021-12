Xiaomi Mi 11 Ultra: scopriamo come si comporta la batteria

Dopo i test di DxOMark su Samsung Galaxy A72 la cui batteria è stato lodata in lungo e in largo per l'incredibile autonomia, in queste ore il gruppo francese ha testato la batteria di Xiaomi Mi 11 Ultra, l'iconico smartphone di fascia alta del colosso cinese dotato di una incredibile scheda tecnica e di un piccolo display secondario di fianco il modulo fotografico triplo.

Cosa ne pensa DxOMark della batteria di Xiaomi Mi 11 Ultra?

Secondo DxOMark, la batteria dello smartphone di Xiaomi dispone di una buona ricarica rapida tale da garantire ben l'80% di autonomia a fronte di una ricarica di appena 28 minuti – non siamo certo ai livelli di Xiaomi 11T Pro con la ricarica rapida a 120 W, ma ci siamo quasi. La batteria da 5000 mAh, unita alla ricarica rapida a 67 W, permette allo smartphone dell'azienda di posizionarsi al 4° posto della classifica degli smartphone ulra-premium tra OPPO Find X3 Pro (66 punti) e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con chip Qualcomm (con 70 punti).

DxOMark sottolinea l'incredibile batteria del dispositivo in grado di garantire 2 giorni di autonomia a fronte di un utilizzo moderato, una buona esperienza di ricarica e la ricarica rapida wireless più veloce mai registrata nel database di DxOMark. I test mettono in evidenza alcuni lati negativi del device, soprattutto per quanto riguarda l'elevato consumo di energia e la disponibilità effettiva del 15% di carica residua quando il sistema ne mostra invece il 20%.

A parte tutto, il device offre un'esperienza di ricarica di alto livello e un'autonomia da vero campione.