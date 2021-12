Samsung Galaxy A72: ecco come va l'autonomia secondo DxOMark

DxOMark testa la batteria di Samsung Galaxy A72. Dai risultati pubblicati dal team di tecnici francesi, si evince che il device di fascia medio-alta del colosso sudcoreano offre un'autonomia di alto livello per il segmento in cui è posizionato. Infatti, con un punteggio complessivo pari a 85, lo smartphone di Samsung si posiziona nella sezione medio-alta della classifica tra OPPO Reno6 Pro 5G e Redmi Note 10 Pro.

DxOMark promuove la batteria di Samsung Galaxy A72

Entrando nel dettaglio, il team di DxOMark loda l'eccellente autonomia del dispositivo sia quando “utilizzato normalmente”, ovvero senza alcun tipo di ottimizzazione dei consumi, che sfruttando invece la calibrazione dei consumi per estendere l'autonomia del device. Inoltre, quando in stand-by, e anche durante la notte, il consumo della batteria è estremamente basso; il caricabatterie è pensato anche per ricaricare in modo ottimale lo smartphone ed è ottimizzato per un basso consumo di energia residua.

Quali sono i settori in cui il device di Samsung potrebbe fare di più? Per DxOMark il tempo di ricarica è considerevolmente lungo considerando la fascia di prezzo a cui viene proposto il telefono, e anche i risultati circa la ricarica rapida sono piuttosto deludenti. Tutto sommato, però, lo smartphone è in grado di garantire un'autonomia pari a 2 giorni, ovviamente in relazione al tipo di utilizzo che se ne fa.

Se siete alla ricerca dello smartphone perché attirati dalla sua lunga autonomia, potete acquistarlo in offerta su Amazon a questo link. Il device monta un display Super AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB di RAM con 128 GB di spazio interno (è espandibile fino a 1 TB tramite microSD), fotocamera quadrupla, certificazione IP67 e Android 11 con la personalizzazione One UI 3.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy A72 : tutti i prezzi

Ebay è al momento il miglior canale per accedere ad Samsung Galaxy A72 con il maggior sconto disponibile: il prezzo offerto è pari a 20,90€.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte accessibili.