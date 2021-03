Xiaomi ha lanciato oggi una versione speciale del suo smartphone di punta denominata “Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition“. Come con tutti i precedenti dispositivi in ​​edizione speciale, anche questa ha un design rinnovato e completamente differente sul fronte estetico, ma mantiene gli stessi componenti interni e lo stesso hardware di sempre.

Xiaomi Mi 11 Star Diamond: cosa cambia?

Il nuovo Mi 11 Star Diamond viene fornito con una nuova back cover che copre l’intero corpo dello smartphone. L’azienda ha inserito, all’interno della confezione di vendita, anche una custodia protettiva diamantata, avente una stella scintillante e un design a diamante.

Per quanto riguarda le specifiche, la scheda tecnica non subisce cambiamenti: è la stessa del modello standard. Viene fornito con un display AMOLED da 6,81 pollici che offre una risoluzione di 3200 x 1440 pixel e un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale.

Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento AdaptiveSync di 120 Hz e ciò significa che il pannello è capace di passare automaticamente da una frequenza di aggiornamento di 30 Hz a quella super fluida da 120 Hz in base al contenuto visualizzato sullo schermo. Allo stesso modo, questo è protetto da uno strato di Gorilla Glass Victus mentre il retro curvo è rivestito in Gorilla Glass 5.

Sotto il cofano, il device è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888 con banchi RAM fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e con storage UFS super veloci da ben 256 GB di memoria interna. Sul fronte fotografico troviamo una lente principale da 108 MP, una ultra grandangolare da 13 MP e angolo di visuale di 123°, il tutto correlato da una telemacro da 5 Mpx. Sul lato anteriore, c’è uno snapper per selfie da 20 MP.

La versione speciale del Mi 11 esegue il sistema operativo Android 11 out-of-the-box con MIUI 12.5 in cima. È alimentato da una batteria da 4600 mAh che supporta la ricarica cablata rapida da 55 W, la ricarica wireless rapida da 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W.

