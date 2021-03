Oramai lo Xiaomi Mi 11 Lite è quasi ufficiale. Un recente tweet pubblicato dal tipster Roland Quandt rivela che il telefono è già in vendita presso un punto vendita online italiano. Inoltre, è emerso un primissimo video di unboxing del device; grazie a questi nuovi leaks conosciamo il design del terminale e il prezzo di vendita al pubblico.

Xiaomi Mi 11 Lite: eccolo in tutto il suo splendore

Non c’è che dire: non passa un singolo giorno in cui non conosciamo qualcosa di nuovo sul midrange premium di casa Xiaomi prossimo al debutto su scala mondiale. Sappiamo che approderà in due versioni, una con modem LTE e una con modem 5G. Intanto, grazie al tweet dell’insider, possiamo avere un primo sguardo all’estetica del prodotto.

Italian store already selling Xiaomi Mi 11 Lite. pic.twitter.com/wyl0LJLpEm — Roland Quandt (@rquandt) March 22, 2021

Technosell ha elencato la versione di archiviazione da 6 GB RAM + 128 GB del Mi 11 Lite con un prezzo di 320 euro (~ $ 380). Un video di unboxing del telefono è ora disponibile sul canale YouTube dello stesso sito del rivenditore.

Come si può osservare, il telefono ha un display a perforazione, uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente e un modulo quadrato quadrata con tripla lente sul retro. La pellicola di plastica sul display menziona le specifiche chiave del gadget: un DotDisplay OLED a 90 Hz, il peso leggero, il processore Snapdragon 732G e il sistema a tripla lente con main camera 64 megapixel.

Xiaomi Mi 11 Lite avrà un pannello AMOLED da 6,55 pollici con una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Lo Snapdragon 732G è presente sotto il cofano del dispositivo nella sua variante LTE. Il telefono prende energia da una batteria da 4.250 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W.

Non ci sono informazioni disponibili relativi alla fotocamera frontale del Mi 11 Lite. Funziona su Android 11 personalizzato con skin MIUI 12. Offre altre funzionalità come lo slot per schede microSD, l’NFC, il Bluetooth 5.2 e il supporto dual SIM. Assente uno spazio per l’espansione di schede microSD. Si prevede che arriverà in varianti da 6 GB di RAM + 64 GB e da 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Sarà commercializzato in tre colori: nero, blu e rosa.

Xiaomi

Smartphone