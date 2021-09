Xiaomi dovrebbe lanciare a breve i telefoni di punta 11T e 11T Pro il 15 settembre a livello globale. Secondo 91mobiles e l'informatore Ishan Agarwal, sembra che il produttore cinese svelerà anche una variante speciale dello Xiaomi Mi 11 Lite. Di fatto, il giovane insider ha appena condiviso un rendering che mostra la nuova variante prossima al debutto.

Xiaomi Mi 11 Lite: la colorazione bianca è meravigliosa

Lo Xiaomi 11 Lite (originariamente noto come Mi 11 Lite 5G) ha debuttato a marzo. È stato reso disponibile in colori come Vinyl Black, Tuscany Coral e Jazz Blue. Come mostrato di seguito, lo smartphone sarà presto disponibile in una nuova variante bianca. Uno sguardo più attento al modello rivela che presenta anche una sorta di trama sul retro.

Il Mi 11 Lite ha un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Funziona su sistema operativo Android 11 basato sulla MIUI 12.5. Per i selfie, ha una fotocamera frontale da 6 megapixel e la sua back cover dispone di una tripla lente da 64 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 5 megapixel (macro).

Il chipset Snapdragon 732G alimenta il dispositivo con un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2. Ha una batteria da 4.250 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W. È dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterlae per la sicurezza dei dati degli utenti.

Nelle notizie correlate, l'OEM cinese pare che stia lavorando su un telefono chiamato 11 Lite NE. dovrebbe arrivare nei mercati globali e in India. Si dice che venga fornito con il chip Snapdragon 778G di Qualcomm. Sfortunatamente, non si sa nient'altro sulle specifiche del dispositivo. Speriamo che maggiori informazioni escano nei giorni a venire. Intanto, vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità tech e non solo.

Xiaomi

Smartphone