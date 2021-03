È il noto analista e leaker Rolandt Quandt a pubblicare i primi scatti di Xiaomi Mi 11 Lite in vendita in Italia. Nei commenti, qualcuno sostiene che le foto non siano prese direttamente da un negozio, ma da un’inserzione online. Infatti, aprendo la foto, si nota che in basso (ammesso che non sia contraffatto) c’è il logo di “Subito.it”. Qualcun’altro invece aggiunge che, di fatto, lo smartphone è già disponibile in diversi negozi.

Xiapomi Mi 11 Lite in vendita in Italia

Noin si sa perché, nonostante manchi l’ufficialità, di fatto il nuovo smartphone di fascia media sia già stato reso dispnibile in vendita nel nostro paese. Nel tweet, viene mostrato in azzurro e rosa. Tuttavia, cercando sul noto portale di annunci online, di inserzioni dedicate al dispositivo ce ne sono diverse (sparse per l’Italia) con prezzi che oscillano dai 280€ ai 330/340€ circa. Attenzione: stai sempre attento quando acquisti da siti di annunci, soprattuto in caso di prodotti che – di fatto – ancora non sono nemmeno stati lanciati.

Italian store already selling Xiaomi Mi 11 Lite. pic.twitter.com/wyl0LJLpEm — Roland Quandt (@rquandt) March 22, 2021

Di fatto, ormai prezzo, specifiche e design del dispositivo sono tutt’altro che un mistero: proprio pochissimo tempo fa è spuntato un video unboxing del dispositivo in Italiano.

Non passerà molto prima che Xiaomi Mi 11 Lite sia in vendita in modo capillare, mentre il fratello maggiore si fa ancora desiderare.

