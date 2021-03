Xiaomi ha annunciato un nuovo evento di lancio per il prossimo 29 marzo e si prevede che svelerà più dispositivi; potremo finalmente vedere Mi 11 Pro/Ultra e l’agognato e tanto atteso Mi 11 Lite LTE/5G. Ora, le immagini di quest’ultimo device sono appena trapelate sull’ente cinese TENAA.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G appare sul TENAA

Uno smartphone Xiaomi con numero di modello M2101K9C (ossia il nome in codice del Mi 11 Lite 5G) è appena apparso su TENAA pochi giorni or sono. Dal database del sito conosciamo le specifiche del device, ma all’epoca non abbiamo visto le immagini. Ora queste sono state pubblicate e dobbiamo ammettere che il risultato finale è decisamente in linea con i render precedentemente trapelati.

Sebbene il colore elencato su TENAA sia al momento sconosciuto, il dispositivo dovrebbe essere lanciato in altre tre colorazioni: verde, gold e nero, secondo il leaker Sudhanshu. Oltre a ciò, le immagini mostrano il popolare layout della fotocamera del Mi 11 standard.

Sul retro, abbiamo il logo del brand e la dicitura 5G che conferma la presenza del modem per la connettività alle reti di quinta generazione.

Per chi non lo sapesse, Xiaomi dovrebbe portare una variante 4G del Mi 11 Lite in determinati mercati emergenti, ma è probabile che entrambe le varianti condividano la maggior parte delle specifiche come il form factor sottile da 6,81 mm di spessore.

A proposito di dimensioni, il Mi 11 Lite 5G misura 160,53 x 75,72 x 6,81 mm e ha un display da 6,55 pollici che secondo i leaks trapelati, sarebbe un display AMOLED a 10 bit. Si dice anche che il pannello abbia una risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Per quanto riguarda le specifiche, il terminale in questione dovrebbe essere dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 775G inedito, WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, NFC, 6 GB / 8 GB di RAM, 128 GB di memoria, batteria da 4.250 mAh con ricarica da 33 W e MIUI 12 basato su Android 11.

Se il dispositivo dovesse davvero condividere le specifiche del fratello 4G, troveremo una tripla fotocamera sul retro con un obiettivo principale da 64 MP, un sensore da 8 MP ultrawide e un Telemacro da 5 MP.

Inoltre, dovrebbe esserci il supporto Dual SIM e lo slot per schede MicroSD, oltre al jack da 3,5 mm. Il suo prezzo di partenza per il mercato nostrano? 408,18 €, ma vi consigliamo di prendere la suddetta indiscrezione con un “pizzico di sale“.

