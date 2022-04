Xiaomi Mi 10T Pro riceve la MIUI 13 con qualche bug di troppo

Xiaomi ha avviato il rollout dell’aggiornamento alla MIUI 13 (basata su Android 12) per lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro ma, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sembra che l’update sia colpito anche da qualche bug e problemi di compatibilità.

Infatti, in base ai primi feedback rilasciati da chi ha ricevuto l’update in queste ore, il colosso cinese sta rilasciando in Europa il firmware 13.0.2.0.SJDEUXM dal peso di 3.3 GB con la MIUI 13 e le patch di sicurezza aggiornate al mese di marzo.

Sembra che l’update in questione arrechi non pochi problemi di compatibilità con il launcher di POCO, forzando gli utenti a utilizzare il launcher ufficiale della MIUI oppure uno dei tanti compatibili; fa specie notare come la compagnia non abbia ancora reso compatibile il launcher di POCO, nonostante gli smartphone cinesi montino anche loro la MIUI.

Inoltre, come viene sottolineato da chi ha ricevuto l’aggiornamento, sembra che ci sia qualche problema con l’impostazione manuale (app per app) del tema scuro; alcune app fanno fatica ad avviarsi rapidamente; gli screenshot vengono mostrati a schermo con un certo ritardo e altro. È abbastanza chiaro che la compagnia debba prendere in carico questi bug e rilasciare un aggiornamento correttivo nel minor tempo possibile, soprattutto considerando che Xiaomi Mi 10T Pro è un device piuttosto popolare.

Le più importanti novità della MIUI 13

La MIUI 13 porta con sé alcune importanti novità piuttosto interessanti, tra cui: