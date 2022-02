Xiaomi Mi 10 Lite si aggiorna ed è più sicuro: tutte le novità

In quest'ultimo periodo Xiaomi ha molta carne sul fuoco: non solo sta iniziando a testare la ricarica rapida a 150 W e ha intenzione di lanciare i primi smartphone che la supportano già entro quest'anno, ma non perde certamente di vista la sicurezza dei propri dispositivi avviando il rollout delle patch di sicurezza di gennaio per il modello Xiaomi Mi 10 Lite.

Xiaomi Mi 10 Lite riceve le patch di sicurezza di gennaio

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che l'ottimo device di fascia media del colosso cinese sta iniziando a ricevere il firmware 12.5.6.0.RJIMIXM con le patch di sicurezza aggiornate al primo mese del 2022.

Oltre alle correzioni di sicurezza, che fanno sempre bene, la compagnia potrebbe avere anche introdotto alcune migliorie pensate per incrementare la stabilità del sistema operativo – ancora aggiornato ad Android 11, purtroppo – e la reattività del telefono.

Ecco il changelog completo che accompagna l'update:

Aggiornamento delle patch di sicurezza a gennaio 2022. Incrementata la sicurezza del sistema.

Tutti gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update attraverso il percorso Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI in alto a sinistra, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA. Non ci sono informazioni circa l'arrivo della MIUI 13 che, come già sappiamo, è attesa a breve anche per questo device.