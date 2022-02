Xiaomi sta testando la ricarica rapida da 150W

Negli ultimi due anni, a causa del collo di bottiglia della tecnologia delle batterie degli smartphone, è difficile ottenere grandi scoperte in ambito tech. Ciò significa che dopo la ricarica rapida da 120 W, sembra che i produttori siano apparentemente bloccati. Per fornire una migliore esperienza di durata della batteria, gli OEM hanno scelto di portar sul mercato la fast charge cablata che riduce i tempi di ricarica. Grazie alla 100 W per esempio, si può riempire una cella energetica media in soli 20 minuti (o meno). Rapporti recenti mostrano che Xiaomi sta testando una tecnologia da 150 W e si scopre che presto entrerà presto nella produzione di massa.

Come funzionerà la fast charge da 150W di Xiaomi?

Secondo quello che si apprende, la serie Xiaomi Mix si concentrerà su varie tecnologie più recenti. È probabile che il primo prodotto da 150 W atterrerà sull'ammiraglia di fascia alta della serie Mix 5. Questa serie di punta sarà ufficiale nella seconda metà dell'anno. Inoltre, questo smartphone potrebbe anche essere il terminale con la ricarica rapida più potente mai rilasciato in Cina. Con questa feature, lo smartphone dovrebbe ricaricarsi completamente in 15 minuti o meno.

Oltre alla fast chaege di primo livello, l'OEM cinese potrebbe collaborare con un altro brand nella fotocamera di questo smartphone. Molto probabilmente Xiaomi collaborerà con Leica per la camera di Mix 5.

Negli ultimi anni, Huawei ha raggiunto la migliore fotocamera al mondo grazie al co-branding con Leica. Ora l'alleanza di Xiaomi con Leica non solo migliorerà l'effetto fotografico, ma avrà anche un ulteriore impatto e stabilizzerà il mercato di fascia alta. Per quanto riguarda i parametri hardware, si vocifera che questo device utilizzerà una main camera da 50 megapixel. Supporterà anche l'OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine grazie al sensore IMX707). Inoltre, verrà fornito con un obiettivo ottico variabile 5x da 48 megapixel e una lente ultra wide da 50 megapixel.