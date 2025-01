Xiaomi lancia ufficialmente i nuovi auricolari Redmi Buds 6 e 6 Pro

Xiaomi ha lanciato sul mercato due nuovi modelli di auricolari Bluetooth, ossia Redmi Buds 6 e Redmi Buds 6 Pro, pensati per accontentare diverse categorie di pubblico.

Xiaomi Redmi Buds 6 e 6 Pro: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Gli auricolari Redmi Buds 6, che saranno in vendita a circa 40 euro, si presentano come una soluzione affidabile per l’uso quotidiano. Hanno un sistema a doppio driver, composto da un driver dinamico da 12,4 mm con rivestimento in titanio e un tweeter piezoelettrico da 5,5 mm, per un suono ben bilanciato. La cancellazione attiva del rumore, con una riduzione fino a 49 decibel, li rende adatti per l’uso anche in ambienti rumorosi o in luoghi affollati. La modalità trasparenza, che si adatta all’ambiente circostante, e l’audio spaziale a 360 gradi, promettono poi un’esperienza coinvolgente durante la visione di film e videogiochi. Gli auricolari Redmi Buds 6 supportano il Bluetooth 5.4 ed utilizzano un sistema a doppio microfono con cancellazione del rumore AI per garantire telefonate sempre chiare. L’autonomia è di tutto rispetto, con un massimo di 42 ore di riproduzione combinata con la custodia di ricarica.

Gli auricolari Redmi Buds 6 Pro, che invece prevedono un prezzo di circa 75 euro, ambiscono ad un pubblico più esigente. Il sistema a triplo driver, con due tweeter PZT e un driver con diaframma in titanio da 11 mm, punta ad offrire una qualità audio superiore, con alti definiti e bassi profondi. La cancellazione del rumore arriva a 55 decibel. Questi auricolari supportano codec audio ad alta risoluzione, come LDAC e LC3, offrendo un’esperienza immersiva grazie all’audio dimensionale con tracciamento della testa. La batteria offre 9,5 ore di autonomia con una singola carica, che si estende fino a 36 ore con la custodia. Il sistema a tre microfoni, sempre con intelligenza artificiale, assicura chiamate nitide e le modalità EQ personalizzabili consentono di adattare l’audio alle proprie preferenze.

Gli auricolari Redmi Buds 6 e 6 Pro saranno disponibili dal 15 gennaio presso i canali di vendita ufficiali di Xiaomi e i rivenditori autorizzati.