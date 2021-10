Xiaomi lancerà il rivale del Samsung Galaxy Z Fold3

Xiaomi lancerà un nuovo Mix Fold per rivaleggiare con Galaxy Z Fold3, con caratteristiche uniche e irripetibili, come la fotocamera posta sotto il display.

Xiaomi Mi Mix Fold 1.5: un modello per aggredire il mercato

All'inizio di quest'anno, Xiaomi ha presentato il Mi Mix Fold, il suo primo smartphone pieghevole con un fattore di forma simile a quello dei device della serie Galaxy Fold. Ora, un nuovo rapporto ha suggerito che la società cinese sta lavorando a un nuovo terminale pieghevole che potrebbe essere in grado di sfidare il Galaxy Z Fold3 lanciato di recente da Samsung.

Secondo l'informatore Bald Panda, il gigante tecnologico cinese sta lavorando a un nuovo smartphone con pannello che si piega. Tuttavia, il nuovo gadget potrebbe essere un modello intermedio che si porrà a cavallo fra quello esistente e il futuro Mi Mix Fold 2.

Inoltre, il tipster ha aggiunto che la nuova versione sfoggerà schermi esterni e interni ad alta frequenza di aggiornamento insieme al un supporto per la ricarica rapida da 120 W per la batteria da 5.000 mAh.

In particolare, secondo quanto riferito, il nuovo Fold presenterà anche un modulo fotocamera sotto il display nella parte anteriore. Questo è un aggiornamento piuttosto importante, anche più della ricarica da 67 W vista sull'originale Mix Fold, che aveva un'elevata frequenza di aggiornamento per il suo pannello esterno.

Anche l'aggiunta della fotocamera in-display è un aggiornamento significativo, anche se la sua implementazione non sarà esattamente un upgrade in termini di qualità dell'immagine.

Sfortunatamente, al momento non è chiaro quando l'azienda potrebbe lanciare un terminale del genere e se sarà allocata effettivamente su questo dispositivo.

Tuttavia, i rapporti precedenti hanno suggerito che un nuovo pieghevole del marchio sarebbe stato lanciato nel quarto trimestre di quest'anno. Non sappiamo però, se anch'esso sarà un prodotto per il solo mercato asiatico o se approderà anche in Europa.