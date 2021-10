Xiaomi: la produzione della smart car inizierà nel 2024

Xiaomi inizierà la produzione di massa della sua smart car nel primo semestre del 2024: a riferire questa notizia è il CEO dell'azienda.

Xiaomi Car: cosa sappiamo ad oggi?

Lei Jun, amministratore delegato e fondatore di Xiaomi, ha dichiarato che la società sta pianificando di iniziare la produzione di massa delle sue auto intelligenti alimentate a corrente nella prima metà del 2024.

Un portavoce del colosso tecnologico cinese ha condiviso la notizia che si basa su un commento fatto dall'alto funzionario durante un evento tenutosi pr gli investitori. Anche Zang Ziyuan, direttore del dipartimento marketing internazionale del brand, ha condiviso la notizia sul suo account Weibo ufficiale (noto sito web di microblogging cinese).

In particolare, questo segna il primo obiettivo ufficiale per l'azienda relativo alla sua prossima divisione legata ai veicoli elettrici, annunciata per la prima volta all'inizio di quest'anno.

Inoltre, anche le azioni del marchio sono aumentate del 5,4%, il che lo rende anche il più grande aumento percentuale giornaliero dal 12 maggio 2021. A marzo, la compagnia cinese ha anche dichiarato che avrebbe investito ben 10 miliardi di dollari USA per la realizzazione della sua futura auto elettrica e per tutti i veicoli EV che arriveranno negli anni a venire.

Ad agosto poi, l'OEM asiatico aveva anche completato la registrazione aziendale per la sua unità di veicoli elettrici. Al momento, Xiaomi è in corsa per il suo progetto automobilistico, anche se non ha ancora rivelato se collaborerà con un marchio automobilistico già affermato per la sua futura smart car o se produrrà questa vettura da solo da cima a fondo.

Vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno.