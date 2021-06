Stando a quanto si apprende in rete, sembra che Xiaomi lancerà la serie Mi TV 6 in Cina il prossimo 28 giugno. Nel corso degli anni, l'OEM cinese è emerso come un brand con cui fare i conti nel mercato delle smart TV.

Xiaomi: cosa sappiamo delle nuove smart TV?

L'azienda si è classificata consecutivamente come la “numero uno” nella settore dei televisori intelligenti in Cina. Anche nel mercato indiano, la compagnia ha battuto Samsung fino a rubarne lo scettro e salire in vetta. Non di meno, la compagnia ha continuato ad espandere la propria offerta di prodotti sia sul fronte Mi che Redmi TV. Non molto tempo dopo il lancio della gamma Mi TV EA 2022, il marchio è ora pronto a presentare la serie Mi TV 6 in Cina.

Xiaomi ha rivelato sul canale Weibo ufficiale della Mi TV che la serie TV 6 sarà lanciata in Cina il 28 luglio. Il post di Weibo ha anche indicato che il prodotto sarà un modello di punta, ma sfiderà l'elevata qualità dell'immagine dei televisori di punta da 10.000 yuan. Questo è anche indicativo del fatto che probabilmente non avrà un prezzo elevato. Il poster del teaser mostra anche che il nuovo logo della società sarà stampato nella parte anteriore e che presenterà un supporto a base piatta.

La serie Mi TV 6 prenderà il posto della serie Mi TV 5 che è stata lanciata per la prima volta a novembre 2019 in Cina. La precedente gamma di smart TV utilizzava un pannello QLED 4K che copriva un'ampia gamma di colori NTSC del 108%. Prevediamo che questo modello includa anche i pannelli QLED premium di Samsung.

Sfortunatamente, al momento non ci sono altri dettagli sulla serie di prodotti prossima al debutto. Ma per quanto riguarda il prezzo, sappiate che il modello standard entry level della Mi TV 5 parte da 2.999 Yuan (circa 428 dollari al cambio). Ci aspettiamo ugualmente che il prezzo di partenza della nuova serie TV 6 ruoti attorno a questa cifra. Non sappiamo ancora se arriveranno mai da noi; speriamo bene.

Xiaomi

Home