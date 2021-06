Xiaomi ha appena lanciato in India la sua Mi TV 4A 40 Horizon Edition, la smart TV economica dotata di uno schermo FHD da 40 pollici, altoparlanti da 20 W, una versione migliorata del software Patchwall della società e molto altro.

Mi TV 4A 40 HO: pezzo e dettagli

Il nuovo Mi TV 4A 40 Horizon Edition targato Xiaomi sfoggia un design quasi senza cornice con un impressionante rapporto schermo-corpo del 93,7% e angoli di visualizzazione di 178 gradi. Inoltre, la smart tv gode di un display Full HD da 40 pollici con una risoluzione dello schermo 1920 x 1080, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e tempo di risposta di 9,5 ms.

Grazie al supporto Vivid Picture Engine di Xiaomi, il Mi TV 4A 40 Horizon Edition offre colori più vividi e contrasti più profondi; mentre per quanto riguarda l'audio, il dispositivo è dotato di due altoparlanti da 10 W con audio surround DTS-HD, per un totale di 20 sonore Watt.

La TV è alimentata dal processore quad-core Amlogic, abbinato a 1 GB di RAM, 8 GB di memoria eMMC e GPU Mali-450; in termini di connettività, vanta 2 porte USB 2.0, 3 porte HDMI, 1 porta Ethernet, un jack da 3,5 mm, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi.

Dal punto di vista software, invece, la Mi TV 4A 40 Horizon Edition esegue Android 9 con il sistema operativo PathWall di Xiaomi. Ma non è finita, dato che la smart TV ha anche un Chromecast integrato, che ti consente di controllarla tramite l'Assistente Google e, in alternativa, si può anche decidere di utilizzare i dispositivi AIoT di Xiaomi. Inoltre, l'OS PatchWall offre un facile accesso a più di 25 servizi di streaming, tra cui Disney+, Prime Video, Netflix e altri.

La Mi TV 4A 40 Horizon Edition sarà in vendita dal 2 giugno (per ora solo in India, ma presto dovrebbe arrivare anche in Europa) al prezzo di partenza di 23.999 rupie (al cambio, 270 euro).

