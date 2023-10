Xiaomi, la BOMBA: sconto 60% per il frullatore smart, uno SPETTACOLO (59€)

Il frullatore smart di Xiaomi è un prodotto geniale. Non solo trita, monta e sminuzza, può essere programmato ed ha anche la funzione per emettere calore e mantenere la temperature dei tuoi cibi. Altissima qualità e possibilità di gestire tutto anche tramite applicazione per smartphone, se lo desideri. Non perdere la straordinaria occasione eBay del momento e sfrutta lo sconto del 60% per accaparrartelo a 59,99€ invece di 149,99€. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, ma dovrai essere veloce perché la disponibilità è limitatissima.

Dimentica il concetto di classico frullatore, questo modello è unico nel suo genere. Gestisce perfettamente cibi freddi, ma anche caldi. Anzi: è dotato di una resistenza che può generare calore e favorire la lavorazione dei cibi, oltre a mantenere la temperatura. Inoltre, la pulizia è automatica: aggiungi acqua e accendilo, farà il resto da solo.

Come anticipato, la possibilità di gestire tutto tramite applicazione per smartphone, è un vantaggio da non sottovalutare. Il pratico display OLED integrato è anche una pratica ghiera: ruota e imposta in un attimo il tuo nuovo alleato per la cucina.

Non perdere l’occasione di scoprire il potenziale dello spettacolare frullatore smart di Xiaomi e risparmia il 60% su eBay: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 59,99€ invece di 149,99€. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitatissima.

