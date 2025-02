Xiaomi integra DeepSeek: i dispositivi che supporteranno la AI cinese

Secondo alcune indiscrezioni da addetti ai lavori, basati su test interni effettuati recentemente, Xiaomi sta integrando il modello di intelligenza artificiale cinese DeepSeek nel suo sistema HyperOS. I test hanno dimostrato che l’assistente Super XiaoAI funzionerebbe con successo con all’implementazione del modello DeepSeek-R1.

I risultati indicherebbero significativi miglioramenti per l’automazione e la qualità delle risposte. Stando a quanto rivelato, gli utenti con dotati di dispositivi con HyperOS 2 installato potranno attivare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale attraverso semplicissimi comandi vocali: “Apri Deep Thinking” oppure “Apri DeepSeek”.

Oltre a supportare l’input vocale, il sistema di intelligenza artificiale offerto da Xiaomi con l’integrazione di DeepSeek, supporterà anche l’input di testo. In questo modo sarà l’utente a decidere quando utilizzare uno o l’altro a seconda delle situazioni. Ad esempio può essere particolarmente pratico l’input vocale, ma se ci si trova in un luogo rumoroso o raccolto meglio l’input di testo.

Su quali dispositivi Xiaomi sarà integrata l’AI DeepSeek

Al momento Xiaomi sembra aver confermato che saranno almeno 25 dispositivi a integrare l’AI DeepSeek e le sue funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Il colosso cinese ha preso una decisione opposta ad Apple che ha scelto Alibaba al posto di DeepSeek per Apple Intelligence. Quali saranno i device Xiaomi che implementeranno questa novità? Ecco quelli che sappiamo con certezza:

Serie Xiaomi 15;

Serie Xiaomi 14;

Redmi K80;

Redmi K70;

MIX Fold 4;

MIX Flip;

Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7 e Pad 6S Pro 12.4.

Xiaomi non è l’unica a integrare DeepSeek come modello per la sua intelligenza artificiale. Anche Honor, OPPO, Vivo, Lenovo, ZTE Nubia, Meizy e Huawei stanno facendo lo stesso. Quello che ci chiediamo è se l’AI Cinese DeepSeek sarà integrata anche in Italia dopo la situazione con il Garante Privacy.