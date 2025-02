Apple snobba DeepSeek scegliendo Alibaba per la sua AI in Cina

Se Apple vuole rendere disponibili le sue funzionalità di intelligenza artificiale per i suoi dispositivi in Cina è necessario che si affidi a un partner locale. Questo perché qualsiasi servizio di AI generativa nel paese deve per forza passare dall’approvazione ufficiale del Governo Cinese. Questo è il motivo per cui Apple Intelligence non è ancora disponibile in Cina.

Un recente rapporto sembra rivelare un cambio di direzione da parte del colosso di Cupertino. Infatti, in precedenza era stato detto che l’azienda americana stava lavorando a un accordo con Tencent e ByteDance, proprietaria di TikTok, per assicurarsi una partnership di intelligenza artificiale a Pechino. Qual è adesso la novità emersa nelle ultime ore?

Pare proprio che Apple sia al lavoro con Alibaba, partner prescelto allo scopo di abilitare l’intelligenza artificiale sui suoi dispositivi in Cina. Qualora la notizia venisse confermata ufficialmente dimostrerebbe come il colosso californiano abbia deciso di bypassare direttamente la stella nascente del settore, la cinese DeepSeek che sta affrontando i primi ban negli Stati Uniti.

Apple e Alibaba sarebbero già a buon punto

Stando a quanto dichiarato dai colleghi di The Information, sembra che Apple, dopo aver provato i modelli sviluppati da Alibaba, Tencent e ByteDance, abbia preferito proprio Alibaba. I lavori in corso non solo sembrano iniziati, ma già a buon punto tanto che, secondo il rapporto, le due aziende hanno già presentato una serie di funzionalità legate all’intelligenza artificiale al regolatore cinese per l’approvazione.

Al momento non sono note le tempistiche necessarie al processo di approvazione, ma è chiaro che l’azienda di Cupertino sta cercando di arrivare alla fine di questo processo il più velocemente possibile. Infatti, recentemente, ha annunciato che Apple Intelligence supporterà a breve nuove lingue e paesi, tra cui proprio il cinese e la Cina.

Tra l’altro quello cinese è uno dei suoi più grandi mercati, che da solo rappresenta un quinto delle vendite dei suoi smartphone. Quindi è comprensibile che l’interesse sia ancora più alto.