Xiaomi Ingres e Zizhan: nuovi smartphone all'orizzonte

In queste ore, sul canale Telegram di Xiaomiui, sono emerse le specifiche tecniche dei nuovi smartphone Ingres e Zizhan di Xiaomi.

Xiaomi: cosa sappiamo dei nuovi smartphone Ingres e Zizhan?

Alla fine di agosto, un terminale Xiaomi avente il nome in codice “Ingres” è apparso nel database del codice sorgente della MIUI. Quasi un mese dopo, questo terminale è stato confermato essere un imminente dispositivo mobile prossimo al debutto. Allo stesso tempo, un altro nuovo terminale con nome in codice “Zizhan” ha fatto il suo ingresso nel codice MIUI.

Ingres: le (presunte) specifiche tecniche

Secondo i risultati di Xiaomiui, il futuro Ingres sarà alimentato da un chipset Qualcomm SM450. Questo SoC dovrebbe diventare ufficiale come Snapdragon 898, in quanto si apprende essere il successore di Snapdragon 888.

Inoltre, il telefono ospiterà un sistema a tripla lente sulla back cover. Questa configurazione includerà un sensore principale OmniVision OV64B da 64 MP, un'unità ultra-wide e uno sparatutto macro.

Sfortunatamente, non si sa nient'altro del telefono, tranne il fatto che arriverà con un sensore di impronte digitali montato sul frame laterlae. Quindi, c'è la possibilità che questo dispositivo possa sfoggiare uno schermo LCD invece di un AMOLED. Ad ogni modo, dovrebbe essere una soluzione flagship killer.

Xiaomiui afferma che questo telefono diventerà ufficiale come Redmi K50 Pro. Ad ogni modo, riteniamo che sia troppo presto per determinare il nome del telefono. Non abbiamo nemmeno ipotesi in merito. D'altro canto, non è disponibile una sola informazione sul terminale denominato “Zizhan”, ma ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi giorni. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati con le ultime novità in merito.

