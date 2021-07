Alcuni mesi fa (precisamente a marzo), il sub brand di Xiaomi ha presentato ufficialmente la serie Redmi K40. Il modello standard presente in listino è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 870; questo, è uno dei chipset Snapdragon più popolari presenti sul mercato. Le sue prestazioni sono quasi alla pari con l'ammiraglia Snapdragon 888. Di fatto, la gamma 2021 ha aumentato la popolarità della serie Redmi K nel mercato internazionale. Per questo motivo, molti consumatori hanno iniziato a guardare con impazienza ai prodotti di prossima generazione; sappiamo infatti, che la compagnia si sta preparando per il lancio della serie K50.

Redmi K50: cosa sappiamo sui nuovi telefoni?

Nelle ultime settimane, ci sono state un paio di speculazioni in merito alla futura line-up Redmi K50. Oggi è emersa un'altra speculazione sui device. Secondo un blogger su Weibo, la gamma di terminali di punta arriverà con una ricarica rapida da 100 W. Questa sarà la prima volta che uno smartphone di Redmi utilizzerà una tale funzionalità.

Alcuni rapporti affermano che la capacità di ricarica potrebbe arrivare fino a 120 W. Tuttavia, la versione standard potrebbe non supportare la fast charge da 100 W. Probabilmente, solo la versione Pro+ utilizzerà questa feature. La variante vanilla dovrebbe essere dotata della classica tecnologia da 67W.

Inoltre, Redmi aggiornerà anche il reparto fotocamere di questi nuovi smartphone. La serie Redmi K50 utilizzerà fotocamere principali da 48MP e 108MP. Mentre il modello di punta utilizzerà una main camera da 108 MP, gli altri dispositivo riceveranno una fotocamera principale da 48 MP.

Per quanto riguarda la CPU presente a bordo, per ora non ci sono informazioni attendibili. Se la serie in questione utilizzerà il SoC Snapdragon 895, probabilmente non verrà presentata quest'anno.

Di fatto, il chipmaker americano Qualcomm rilascerà il processore di punta di prossima generazione non prima di dicembre. Xiaomi dovrebbe adottare questo chip su un dispositivo della serie Mi.

È importante notare che la serie Redmi K40 è arrivata a marzo di quest'anno; ciò significa che la nuova line-up verrà commercializzata fra più di sei mesi.

