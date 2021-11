Xiaomi: il terzo trimestre del 2021 è da RECORD

Xiaomi pubblica dati finanziari impressionanti per il terzo trimestre del 2021; si scopre che il marchio TV mantiene il dominio per ben 11 trimestri consecutivi.

Xiaomi: il mercato delle smart TV è impressionante

Il colosso tecnologico cinese Xiaomi aveva annunciato a novembre 2020 che il suo marchio di smart TV stava guidato il mercato televisivo in Cina per sette trimestri consecutivi dal terzo trimestre del 2020. A distanza di un anno, la società continua a mantenere il suo dominio. Si legge che sono ben 11 trimestri consecutivi che detiene lo scettro del potere nel mercato delle televisioni in tera natale. Lo ha reso noto l'azienda quando ha annunciato la relazione finanziaria per il terzo trimestre dell'anno in corso.

Il rapporto finanziario mostra che la compagnia ha mantenuto una solida performance nonostante la carenza di chip e altre sfide che avrebbero potuto ostacolare le sue prestazioni di vendita. Il rapporto rivela anche che Xiaomi ha incassato un fatturato totale di 78,1 miliardi di yuan. Ciò rappresenta una crescita dell'8,2% su base annua. Il colosso cinese ha anche registrato un utile netto rettificato di 5,176 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 25,4%.

Nei primi tre trimestri, Xiaomi ha rivelato che la sua spesa in ricerca e sviluppo accumulata è stata di 9,3 miliardi di RMB, con un aumento del 51,4%. L'OEM cinese ha anche suggerito di avere oltre 14.000 dipendenti nella sua sezione di ricerca e sviluppo. Si dice che rappresenti il ​​44% dell'intera forza lavoro. Oltre a mantenere il suo dominio nel segmento delle televisioni smart di nuova generazione, guida il mercato per 11 trimestri consecutivi. Si dice che la società controlli circa il 50% del mercato cinese delle TV OLED.