Xiaomi Mi TV Stick 2021: primo avvistamento online

Xiaomi Mi TV Stick 2021 è appena stata avvistata sul portale per la certificazione FCC; il sito ha rivelato molte delle sue specifiche tecniche dettagliate. Vediamole insieme.

Xiaomi Mi TV Stick 2021: le caratteristiche

L'OEM cinese si sta preparando per il lancio della nuova Mi TV Stick (edizione 2021). L'ultima iterazione è stata avvistata sulla FCC con un numero di modello MDZ-27-AA. In allegato sono apparse anche le sue specifiche tecniche.

Il device è stato avvistato sull'ente FCC con un leggero restyling nel design rispetto al suo predecessore. Oltre ai cambiamenti nell'estetica, l'azienda ha apportato alcune modifiche hardware.

Sebbene il telecomando possa apparire simile a quello della generazione precedente, ci sarà una chiara differenza nelle velocità di rete. Il nuovo Mi TV Stick ora offrirà velocità di downlink e uplink migliorate con rete WiFi, e supporterà una velocità di downlink di 866,7 Mbps mediante un canale VHT80 e un uplink di 300 Mbps tramite il canale HT40.

In altre parole, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza senza buffer nei contenuti 4K su una connessione stabile. Le velocità sono leggermente superiori rispetto ai suoi predecessori.

Sotto il cofano, il nuovo Stick sfoggia un Amlogic S905Y4 abbinato a un Quad Core Cortex A35 16500+ DMIPS e GPU ARM Mali G31 MP2 con clock a 850 MHz. Questo SoC è in grado di riprodurre una risoluzione 4K a 60 fps su 10 bit.

Altre caratteristiche degne di nota includono il supporto per più codec come AV1/H.265/VP9 P-2/AVS2 4Kp30 e H.264. Il Mi TV Stick supporterà l'HDR10/10+, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS HD.

Sarà presente in confezione un adattatore di alimentazione da 5 W e un cavo di estensione HDMI insieme a due batterie AAA per il telecomando. Possiamo aspettarci che l'ultima iterazione possa venire annunciata per i mercati internazionali nelle prossime settimane. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.