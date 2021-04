Un informatore ha rivelato che l’ammiraglia di prossima generazione e gli smartphone pieghevoli di Xiaomi presenteranno nel futuro, un display con la fotocamera sotto lo schermo. La tecnologia sarà presenet in molti dei suoi modelli di fascia altissima e sarà la prima dell’azienda a introdurre tale feature. Se non contiamo ZTE con il suo Axon 20 5G uscito a settembre scorso, ovviamente.

Xiaomi: nel futuro solo tecnologie TOP

L’anno scorso, il gigante tecnologico cinese aveva rivelato di aver raggiunto livelli di produzione di massa per la sua tecnologia di telecamera sotto schermo e desso pare che questa sia prossima al debutto su scala globale entro la fine dell’anno. Per chi non lo sapesse, un sensore sotto il display è essenzialmente una tecnologia dello schermo in cui la fotocamera è alloggiata sotto l’unità ma è progettata in modo da consentire alla luce di permeare attraverso una parte di esso. Così facendo, il telefono sarà in grado di scattare immagini da sotto lo schermo, eliminando la necessità di una tacca, un foro di perforazione o persino una camera pop-up.

Inoltre, i funzionari dell’azienda hanno anche affermato in passato che la sua terza generazione di display con telecamera sotto schermo sarà una delle migliori implementazioni mai viste finora; questo è quanto rivelato da un rapporto di MyDrivers. Sfortunatamente, è ancora troppo presto per sapere quali modelli di smartphone presenteranno tale tecnologia. L’informatore @ 数码 闲聊 站 si è inoltre astenuto dall’offrire informazioni specifiche, quindi non abbiamo modo di confermare il rapporto. Tuttavia, la società dovrebbe lanciare un dispositivo con questa tecnologia nel prossimo futuro (si dice nei prossimi mesi), quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Ricordiamo che, stando ai rumor, il device con una caratteristica simile dovrebbe essere il Mi Mix 4 che – oramai – è nell’ordine delle cose; lo vedremo prima dell’estate? Sarà commercializzato solo in Cina o anche da noi?

