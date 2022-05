Xiaomi: il CEO della compagnia usa quattro smartphone, ecco quali

Pochissimi giorni fa Xiaomi ha annunciato al mondo l’inizio della sua cooperazione strategica con Leica, il noto produttore di fotografia tedesco. Dopo le indiscrezioni infatti, è arrivata la conferma ufficiale e ora scopriamo quale sarà il primo dispositivo a godere delle lenti co-realizzate dal partner europeo (Xiaomi 12 Ultra). Unitamente a ciò, si scopre che questo smartphone sarà il primo dell’azienda a disporre dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Xiaomi: i 4 telefoni del CEO della compagnia

Adesso leggiamo che il CEO della compagnia ha postato su Weibo una foto che ha destato molto clamore fra i fan del marchio: no, non c’è la nuova ammiraglia ma possiamo vedere quali sono i telefoni che lui è solito utilizzare nel quotidiano.

È abbastanza normale che il dirigente numero uno di una compagnia di telefoni cambi spesso il proprio dispositivo, ma sono in molti ad essersi meravigliati del fatto che Jun cambia device con molta frequenza. Ad oggi poi, si nota che possiede quattro prodotti facenti parte di Xiaomi e di Redmi. Sì ne usa quattro in contemporanea e questi sono: lo Xiaomi 12, il Mi 11 Ultra, il Redmi Note 11T Pro e lo Xiaomi Civi. A proposito, se cercate il modello di ultima generazione sappiate che si trova in super sconto su Amazon a soli 715,22€ con spedizione gratuita.

Riportiamo anche che questi dispositivi sono i primi device facenti parte del nuovo design industriale dell’OEM tecnologico cinese. Anche parlando di Xiaomi 12, sappiamo che questa serie di gadget ha fatto scalpore. Oltre ad essere potentissimi, sono incredibilmente belli (12 e 12 Pro), grazie ad una livrea minimal ma ricca di tecnologia.

Basti vedere com’è cambiata l’estetica dai telefoni del Mi 11 Ultra, il super flagship con display esterno sul modulo fotografico. Prestazioni top e fotografie incerdibili. Sul 12 Ultra invece, ci sono poche indiscrezioni ma si leggono pochi dettagli ancora. Si apprende solo che sarà un cameraphone con ottiche Leica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.