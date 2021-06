Xiaomi ha appena brevettato un telefono che sfoggia un display curvo con scanner di impronte digitali montato sul frame laterale.

Xiaomi: cosa descrive il brevetto?

A quanto pare il colosso della tecnologia cinese sta lavorando a un nuovo device che sfoggia un design unico. Un nuovo brevetto ha rivelato che il dispositivo in questione è dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul pannello laterale che è alloggiato all'interno di un display curvo.

Secondo un rapporto di 91Mobiles, Xiaomi ha depositato questo progetto presso la pubblicazione della domanda di brevetto degli Stati Uniti. Questo patent è stato depositato il 3 giugno 2021 e mostra uno smartphone con un display curvo da bordo a bordo. In altre parole, il terminale potrebbe essere un modello di punta di alta qualità. Una delle sue caratteristiche più importanti include uno scanner di impronte digitali laterale che è alloggiato sul lato destro dove lo schermo risulta essere curvo.

Il sensore di impronte digitali è alloggiato sotto il pannello curvo invece di far parte di un alloggiamento separato all'interno del telaio. Questo design è simile a quello degli smartphone Realme X3 SuperZoom e Mi 10i. Mentre la maggior parte degli gadget curvi sfoggia uno schermo AMOLED, Xiaomi punta a introdurre un display LCD IPS curvo con uno scanner di impronte digitali montato sul lato. Sfortunatamente, gli schizzi del brevetto non rivelano altri elementi di design relativi a questo telefono.

Inoltre, poiché il dispositivo è ancora solo un brevetto, non è chiaro se il produttore di smartphone stia effettivamente lavorando su un prodotto del genere o semplicemente stia coprendo tutte le basi. Tuttavia, l'inclusione del display LCD IPS curvo potrebbe significare un importante cambiamento per i terminali economici e di fascia media che non offrono un fingerprint integrato nel display.

