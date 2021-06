Perché il nuovo servizio di Xiaomi, il Digital Consultant, l'ho definito pazzesco? Semplicemente perché permetterà ai fan di vivere ancora più da vicino tutto l'ecosistema del colosso cinese. Una novità che arriva in concomitanza della sponsorizzazione – da parte della compagnia – di Fuorisalone.it e di Brera Design District.

Questo che porterà di concreto agli utenti è una vera e propria “Casa Xiaomi”, che resterà fino a dicembre prossimo a Milano (presso il Brera Design in Via Palermo 1). I fan potranno visitarla virtualmente, scoprendo i migliori prodotti della compagnia, che – in un contesto come questo – possono certamente esprimere al meglio tutto il loro potenziale. Proprio questo è il Digital Consultant, un servizio che aiuterà l'utente a capire al meglio quello che l'ecosistema può offrire, avvalendosi del supporto di un esperto.

Xiaomi Digital Consultant: come approfittarne

A partire da venerdì 18 giugno, alle ore 12, sarà possibile prenotare una visita guidata virtuale dell'area di interesse di Casa Xiaomi, in videochiamata. Basterà esprimere quali dispositivi suscitano la tua attenzione, così da calibrare il servizio di Digital Consultant di Xiaomi. Le prenotazioni sono possibili cliccando sull'apposito banner presente su Mi.com oppure su casaxiaomi.com.

Grande entusiasmo da parte di Devide Lunardelli – Head of Marketing di Xiaomi Italia – per questa novità:

“Il Digital Consultant di Casa Xiaomi rappresenta un ulteriore passo verso i nostri consumatori che da tempo ci chiedevano un servizio simile e che finalmente adesso possono avere un rapporto sempre più diretto con il brand. Grazie al progetto mostriamo la vera essenza del nostro ecosistema smart life in un contesto come quello del Brera Design District che esalta la qualità non solo della nostra tecnologia, ma anche del nostro design. Ecco perché quando si parla di “Abitare l’Innovazione” siamo in prima linea.”

