Xiaomi: i futuri flagship si ricaricheranno in meno di 10 minuti

Stando a quanto si legge online, sembra che Xiaomi sia pronta a portare in commercio l’innovativa ricarica rapida da 200W presentata mesi or sono; ma andiamo con ordine.

Poche settimane fa l’OEM cinese ha presentato la nuova generazione di smartphone di fascia alta per il mercato asiatico; stiamo parlando della serie Xiaomi 12S che vanta, fra le altre cose, della fast charge a 67 o 120W. Curiosamente, nonostante siano ammiraglie senza limiti, non dispongono della nuova tecnologia proprietaria.

L’azienda cinese sta infatti testando tutte le limitazioni e le problematiche relative al nuovo standard da 200W che, secondo le indiscrezioni, sarà in grado di caricare i telefoni (dallo 0 al 100%) in meno di 10 minuti.

Xiaomi: cosa sappiamo sulla ricarica da 200W?

Il colosso tecnologico sta sviluppando quindi un caricabatterie rapido da 200W che dovrebbe essere in grado di generare una potenza incredibile; questo accessorio potrebbe essere alle porte visto che, secondo quanto affermato dal tipster WHYLAB, è appena stato certificato sul portale 3C.

La tecnologia in questione dovrebbe garantire prestazioni uniche: da 0 al 100% in meno di dieci minuti. Ci dovrebbe anche essere un sistema di dissipazione del calore eccellente all’interno dei futuri telefoni. L’azienda dovrebbe infatti ottimizzare non solo il caricabatterie ma anche l’hardware del prodotto, scendendo però a compromessi: uno spessore non proprio contenuto, una batteria più piccola e via dicendo. Unitamente alla tecnologia di ricarica super veloce, dovremmo vedere una nuova generazione del chipset Surge P.

Quando è stato presentato il P1, Xiaomi aveva detto che era in grado di caricare una batteria da 4000 mAh in soli 8 minuti, unito alla fast charge da 200W. Non sono mancate le critiche in merito, soprattutto relative all’effettiva durata delle celle energetiche nel tempo, visto che verrebbero sollecitate a sforzi notevoli. La società assicura che non ci sono rischi; siamo curiosi di scoprire cosa si inventerà.

