Stando a quanto si apprende in queste ore, si dice che l'HyperCharge da 200 W di Xiaomi inizierà la fase di produzione di massa entro giugno 2022.

Xiaomi HyperCharge 200W: cosa sappiamo?

Nel maggio di quest'anno, l'innovativo gigante tecnologico cinese Xiaomi ha annunciato la sua innovativa tecnologia di ricarica ultraveloce, giustamente chiamata HyperCharge. La potenza di ricarica dell'Hypercharge è stata mostrata con un Mi 11 Pro che sfoggia una batteria da 4.000 mAh.

I risultati annunciati dall'OEM cinese hanno indicato che la tecnologia in questione è stata in grado di offrire una ricarica cablata da 200 W da zero al 100% in un tempo record: soli 8 minuti. D'altra parte, l'HyperCharge ha portato il telefono premium del brand a caricarsi mediante la wireless charge da 0 a 100 in soli 15 minuti.

Un nuovo rapporto pubblicato in Cina (tramite il portale di MyDrivers) indica che Xiaomi HyperCharge potrebbe debuttare su uno smartphone già nel 2022, quando è prevista l'inizio della produzione di massa entro giugno 2022. L'innovativa tecnologia sarà presente – molto probabilmente – su uno dei flagship del 2022 del brand asiatico. Secondo il rapporto, l'HyperCharge potrebbe arrivare con il Mi 12 Ultra.

Dopo la dimostrazione di maggio 2021 dell'HyperCharge su uno smartphone commerciale, sono state poste diverse domande chiave sul funzionamento di questa funzionalità.

È stato anche dimostrato che la potenza della batteria, in base ai calcoli, diminuirebbe del 20% dopo 800 cicli di ricarica rapida HyperCharge.

Ci sono stati anche molti dubbi sul fatto che la tecnologia HyperCharge potesse essere applicata ad altri dispositivi al di fuori della gamma Mi. Sia i costruttori di smartphone che i produttori di accessori sono in corsa per fornire il dispositivo di ricarica definitivo, capace di effettuare una ricarica super veloce in pochissimo tempo e portando un calo minimo della durata della batteria. Le attuali velocità di ricarica sono comprese tra i 30 minuti e le due ore.

