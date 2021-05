Xiaomi ha appena introdotto la nuova tecnologia HyperCharge cablata da 200 W e wireless da 120 W; grazie a queste feature, i telefoni si ricaricano completamente in 8 minuti.

Xiaomi HyperCharge: uno sguardo approfondito

Nell'agosto 2020, il colosso sudcoreano ha annunciato il Mi 10 Ultra come il suo primo device avente una soluzione di ricarica rapida da 120 W. Rapporti recenti hanno affermato che la società ha in programma di lanciare un terminale con fast charge da 200 W nella seconda metà dell'anno.

Oggi, l'azienda ha presentato le sue ultime soluzioni di ricarica rapida HyperCharge rivelando cosa ci si debba aspettare dai suoi smartphone futuri. La tecnologia di ricarica cablata da 200 W recentemente annunciata da Xiaomi promette di caricare uno smartphone in soli 8 minuti. Accanto a questo, l'azienda ha anche presentato la sua ricarica wireless da 120 W in grado di caricare un gadget mobile in soli 15 minuti.

Non di meno, l'OEM cinese ha annunciato la sua soluzione di ricarica da 120 W per il Mi 10 Ultra, dispositivo che viene fornito con una batteria da 4.500 mAh. La tecnologia sarà in grado di caricare completamente il Mi 10 Ultra in soli 23 minuti. E la nuova tecnologia HyperCharge da 200W di Xiaomi?

Come mostrato nel video qui sotto, la soluzione di ricarica cablata da 200 W di Xiaomi può caricare una batteria da 4.000 mAh al 50% della capacità in soli 3 minuti. E ci vogliono 8 minuti per ottenere il 100% di carica della batteria.

D'altra parte, la nuovissima wireless charge da 120 W è in grado di portare da 0 al 10% una batteria da 4.000 mAh in appena 1 minuto, al 50% in 7 minuti e al 100% in soli 15 minuti. Le soluzioni HyperCharge cablate da 120 W e wireless da 120 W possono essere viste alimentare il Mi 11 Pro.

L'HyperCharge wireless da 120 W arriva come una tecnologia erede della ricarica senza fili da 80 W di Xiaomi, che è stata annunciata nell'ottobre dello scorso anno. Ricordiamo che la wireless charge 80 W può caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in 19 minuti.

