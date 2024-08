Xiaomi FUORITUTTO smartphone: 7 modelli scontatissimi con il codice segreto

Sono tantissimi gli smartphone Xiaomi in sconto su eBay in questo momento, grazie a uno straordinario fuoritutto a tempo limitato. Ottieni sconti spettacolari sui modelli più interessanti, arrivando prima degli altri. L’unica cosa da fare per accedere agli sconti è copiare fra gli appunti il codice sconto ” XIAOMIAGO24 ” e poi incollarlo prima di finalizzare il tuo ordine. Abbiamo scelto per te i modelli più interessanti da valutare: dai subito un’occhiata!

Fuoritutto Xiaomi su eBay

Guarda questi ottimi modelli in promozione per un periodo super limitato, scegli quello che più ti piace, mettilo nel carrello e utilizza il codice promozionale segnalato prima di finalizzare l’ordine. Ottieni un prezzo speciale, disponibile però solo per poco tempo.

POCO M6 PRO (8/256GB) a 164,90€.

POCO X6 5G (12/256GB) a 220,15€.

Redmi Note 13 Pro 5G (8/256GB) a 243,95€.

POCO X6 Pro (12/512GB) a 275,40€.

POCO F6 5G (8/256GB) a 299,20€.

POCO F6 Pro (12/256GB) a 377,40€.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G (12/512GB) a 314,50€.

Approfitta adesso di queste promozioni eBay a tempo limitato e scegli i tuoi smartphone Xiaomi preferiti, approfittando di sconti straordinari. Ricordati però di copiare il codice sconto ” XIAOMIAGO24 ” e inserirlo prima di completare l’ordine: è l’unico modo per risparmiare al massimo.