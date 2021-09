È appena nata Xiaomi EV Company Limited, la società che segna l'ingresso del marchio nel business dei veicoli elettrici intelligenti.

Xiaomi: la nuova divisione è dedicata alle auto EV intelligenti

Non è più una novità che Xiaomi stia pianificando di entrare nel settore dei veicoli elettrici intelligenti (EV). Ma se pensate che sia un progetto per il futuro, potreste sbagliarvi. Il colosso tecnologico cinese ha già annunciato ufficialmente la nascita della Xiaomi EV Company Limited, l'azienda attraverso il quale spera di realizzare il sogno di produrre veicoli elettrici nell'immediato futuro.

L'annuncio segue il completamento della registrazione della nuova società con Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, in qualità di rappresentante legale. La nuova azienda ha un capitale sociale di 10 miliardi di RMB (circa 1,5 miliardi di dollari).

Verso la fine di marzo 2021, il fondatore del marchio, Lei Jun, ha suggerito che il marchio cinese stesse pianificando di investire circa 10 miliardi di dollari in totale nel business dei veicoli elettrici nel corso dei prossimi 10 anni, con un investimento iniziale di 10 miliardi di RMB (circa 1,5 miliardi di dollari). L'alto funzionario guiderà lui stesso il team e l'azienda ha già reclutato oltre 300 nuovi dipendenti esperti nel settore.

La notizia arriva non molto tempo dopo che la società ha annunciato l'acquisizione di una startup che si occupa di guida autonoma Deepmotion Tech. Tuttavia, non è ancora stata ottenuta una tabella di marcia ben precisa su come funzionerà la nuova attività di veicoli elettrici.

Non possiamo dire se l'azienda produrrà veicoli elettrici al 100% o se si concentrerà sulla produzione di componenti (hardware e software) per auto di altri brand. Una cosa è certa, tuttavia, Xiaomi svilupperà una tecnologia proprietaria di guida autonoma. Siamo molto entusiasti e non vediamo l'ora di vedere le novità in arrivo.

Elettronica