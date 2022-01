Xiaomi: è in arrivo una selfiecam in-display da 20 Megapixel

Secondo quanto riferito, Xiaomi starebbe lavorando ad una innovativa tecnologia della fotocamera sotto il display con una risoluzione superiore a 20 MP.

Cosa sappiamo della nuova selfiecam in-display di Xiaomi?

Secondo quanto riferito, l'OEM cinese sta testando una nuova selfiecam sotto il display avente una risoluzione elevatissima abbinata ad un display FHD+ di Huaxing Optoelectronics.

In precedenza, l'OEM cinese aveva lanciato il Mix 4 come il primo smartphone dell'azienda venduto in commercio con un pannello avente una risoluzione più bassa del normale.

Tuttavia, i dispositivi imminenti con la nuova tecnologia della fotocamera UD presenteranno un numero di pixel molto più denso con risoluzioni superiori a 20 MP. L'aumento della risoluzione sarà ulteriormente potenziato dai miglioramenti apportati alla chiarezza dei selfie.

Vale la pena notare qui che mentre le lenti sotto lo schermo hanno davvero diversi progressi, la loro qualità non è ancora all'altezza delle normali selfiecam. Ma con gli sviluppi di Xiaomi sul campo, il divario tra le tecnologie dovrebbe ridursi molto presto.

I dettagli sui dispositivi imminenti che utilizzeranno la tecnologia sono scarsi al momento, ma prevediamo di vedere presto ulteriori fughe di notizie.

La tecnologia della fotocamera sotto il display di Xiaomi adotta una nuova disposizione dei pixel con uno speciale circuito progettato per nascondere più componenti sotto i sub-pixel RGB, il che serve per migliorare efficacemente la trasmissione della luce e consentire quindi risultati più chiari.

È stato recentemente appreso che il Mix 5 con il chip Snapdragon 8 Gen 1 inizierà presto ad arrivare sul mercato. Sebbene al momento non siano disponibili dettagli più fini sul terminale in questione, si prevede anche che verrà fornito con uno snapper sotto lo schermo nella parte anteriore, proprio come il suo predecessore. È possibile che tale camera possa persino avere una risoluzione superiore a 20 MP.