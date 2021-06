Secondo quanto si apprende, sembra che Xiaomi sia al lavoro su nuovi smartphone con ampi sensori della fotocamera posteriore. Il design di questo modulo ricorda – a tutti gli effetti – quello del comparto fotografico del Galaxy S21 di Samsung.

Xiaomi: nuovi brevetti per device volti all'imaging

Xiaomi ha recentemente pubblicato dei brevetti relativi a nuovi modelli di smartphone dotati di grandi moduli fotocamera sulla back cover. Ciò potrebbe implicare che l'azienda potrebbe puntare al lancio di nuovi dispositivi con un'attenzione paricolare sulla fotografia mobile. Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il colosso tecnologico cinese ha depositato un brevetto di design nel marzo 2021 presso il World Intellectual Property Office (WIPO). Questo documento è stato pubblicato all'inizio di questo mese e ha mostrato tre modelli di telefoni con grandi sensori di immagine posti sul retro. Il brevetto portava il titolo “Telefono cellulare, cover posteriore per telefono cellulare” ed è arrivato con vari schizzi di design che ci hanno offerto uno sguardo al design posteriore di questi telefoni.

Guardando queste immagini, la società sembra essersi ispirata alla serie Samsung Galaxy S21, con uno dei design brevettati che mostra un posizionamento simile a quello utilizzato dal modulo di Samsung. I sensori sono impilati verticalmente nell'angolo in alto a sinistra del pannello posteriore e questo schizzo sfoggia quattro sensori d'imaging, compreso quello che sembra essere un obiettivo zoom periscopico. La fotocamera principale è la più grande ed è posizionata in alto seguita da due sensori sconosciuti sotto di essa.

Allo stesso modo, il secondo brevetto sfoggia un design unico del modulo della fotocamera posteriore, con due grandi ritagli della fotocamera visibili sul modulo impilato verticalmente. Un sensore è alloggiato in alto mentre il secondo è posizionato in basso. Lo spazio tra questi due sensori include due ritagli della fotocamera più piccoli insieme a un ritaglio rettangolare, che potrebbe essere destinato al flash LED. Questo lo rende simile al Mi 11i ma con le ottiche posizionati in verticale anziché orizzontalmente. Infine, il terzo e ultimo modello presenta un unico sensore di grandi dimensioni con due lenti ausiliarie più piccole poste proprio sotto di esso.

Sfortunatamente, al momento non è noto se l'azienda stia effettivamente lavorando su questi device o semplicemente coprendo tutte le basi per un uso futuro. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

