Xiaomi: diventerà la numero uno entro i prossimi tre anni?

Xiaomi intende affrontare Apple nel mercato globale dei telefoni di fascia alta; questo è quanto dichiarato dal fondatore e CEO dell'azienda Lei Jun. Di fatto, il dirigente ha posto il segno più chiaro dell'intenzione dell'azienda di essere la società leader nel mercato globale dei terminale premium.

Xiaomi lancia il guanto di sfida ad Apple: cosa accadrà?

Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi Corp, afferma che l'azienda mira a fare un confronto completo con Apple in termini di prodotti e esperienza utente complessiva nell'utilizzo di questi prodotti. L'attenzione si concentrerà sul segmento di fascia alta del mercato globale della telefonia mobile, in cui la mela ha una quota di mercato importante grazie anche al vuoto lasciato da Huawei.

Il CEO del colosso tecnologico ha descritto la concorrenza nel segmento di fascia alta del mercato degli smartphone come una guerra “tra la vita e la morte”, che l'azienda deve superare per sostenere la propria crescita. Apple rimane la protagonista nel segmento premium del mercato globale degli smartphone e Xiaomi ovviamente ha il suo lavoro da fare. C'è una corsa da parte dei produttori di smartphone cinesi per colmare l'enorme vuoto creato a causa dello sgretolamento del marchio Huawei e Xiaomi sta conquistando una pole position nella competizione tra le principali aziende tecnologiche cinesi. Il funzionario del brand ha affermato che l'obiettivo strategico dell'azienda è diventare il più grande fornitore di smartphone al mondo entro il 2025.

Xiaomi aveva infatti avuto una traiettoria ascendente negli ultimi due anni in cui le fortune di Huawei si stavano spostando verso il basso. Si è creata una posizione di leadership nel mercato cinese e anche a livello globale. Lei Jun afferma che la compagnia si è impegnata a investire 100 miliardi di yuan (15,71 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo nei prossimi cinque anni per perseguire i suoi obiettivi strategici.

La società continuerà a fare i conti con alcuni competitor grossi nella fascia alta del mercato degli smartphone come Apple e Samsung. I recenti dati globali mostrano che sta facendo un buon lavoro e che un giorno potrebbe superare Apple o Samsung in un paio d'anni se continuerà nella sua attuale traiettoria.