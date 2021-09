Secondo quanto si apprende, sembra che Xiaomi controlli il 50% del mercato cinese delle TV OLED; di fatto, l'azienda ha venduto oltre 10.000 unità in soli 15 giorni.

L'OEM cinese ha annunciato ufficialmente di aver venduto oltre 10.000 smart TV in soli 15 giorni e ha stabilito così un nuovo record nel settore delle televisioni di nuova generazione dotate di pannelli con tecnologia OLED. La società ha inoltre rivelato di controllare attualmente circa il 50% del mercato asiatico dei TV OLED.

Il recente record di vendite è collegato alle vendite del Mi TV 6 e del Mi Masters TV 77, prodotti che sono stati annunciati non molto tempo fa. Il primo viene spedito ad un prezzo iniziale di 5699 yuan (~ $ 883); ci riferiamo alla variante da 55 pollici. Il Mi TV Masters 77 OLED non è così economico, complice il suo costo di ben un 19.999 yuan. Il design e le caratteristiche sembrano giustificare il prezzo in quanto il terminale gode di un fattore di forma sottile quanto il frame laterale di uno smartphone.

Xiaomi ha spesso dominato il mercato delle smart TV in Cina negli ultimi mesi. Un recente rapporto della società di ricerche di mercato Avi Cloud (AVC) mostra come l'azienda abbia scalato la classifica del mercato delle TV intelligente per 10 trimestri consecutivi.

La crescita registrata dal colosso tecnologico cinese nel settore è trainata da un consistente deflusso di prodotti di qualità che è proseguito fino ad oggi. L'azienda ha recentemente lanciato la Mi TV 5X, la quale sta ottenendo già prestazioni incredibili sul mercato, soprattutto in India dove è stata inizialmente svelata.

