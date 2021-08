Xiaomi lancerà le nuove Mi TV di seconda generazione il prossimo 10 agosto in Cina. Di fatto, l'OEM asiatico ha programmato un evento di lancio nel suo paese d'origine per i prossimi giorni. In questa conferenza faremo – finalmente – la conoscenza dei nuovi tablet Mi Pad 5, del super flagship Mi Mix 4 e di altri prodotti ancora sconosciuti. Fra questi, dovrebbero esserci anche i televisori next-gen dotati di tecnologia OLED.

Xiaomi Mi TV OLED: cosa sappiamo dei nuovi prodotti?

In primo luogo, c'è tanta attesa per il Mi Mix 4: questo dovrebbe essere il primo device della compagnia con fotocamera sotto il display. Ma non sarà l'unico prodotto del marchio ad essere lanciato durante lo show del 10 agosto. L'azienda ha pianificato di annunciare diversi altri prodotti, tra cui uno speaker intelligente di fascia alta e la seconda generazione di televisori OLED.

L'azienda cinese ha affermato che la prossima generazione di televisori OLED arriverà con un miglioramento della qualità dell'immagine. I dettagli su queste smart TV sono ancora sconosciuti, ma prevediamo di conoscerli prima del lancio ufficiale la prossima settimana, attraverso indiscrezioni o teaser dell'azienda stessa.

Nel giugno dello scorso anno, l'OEM cinese aveva svelato la sua prima smart TV OLED con il marchio Mi TV Master per un prezzo di 12.999 yuan (~ $ 2.011), ma ora è già disponibile ad un prezzo scontato di 9.999 yuan (~ $ 1.546) in Cina.

Questa è dotata di un display OLED 4K da 65 pollici a 10 bit con frequenza di aggiornamento di 120Hz, MEMC, gamma di colori DCI-P3 al 98,5%, rapporto di contrasto 1000000:1, luminosità di picco di 1000 nits, HDR10+, Dolby Vision, risposta di 1 ms tempo e rapporto schermo/corpo del 98,8%.

È alimentata da un SoC MediaTek MTK9650 con GPU Mali-G52 MC1, abbinata a 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo esegue MIUI per TV. C'è anche un sistema di speaker integrato da 65 W che include due canali sinistro/destro da 12,5 W, due canali surround da 10 W e un subwoofer a bassissima frequenza da 20 W 50 Hz.

