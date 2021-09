Xiaomi CIVI: UFFICIALE il midrange che fa selfie PERFETTI

Xiaomi CIVI è stato presentato ufficialmente in Cina. Il device è pensato per i fashion addicted e vanta una fotocamera selfie da 32 MP, uno schermo AMOLED da 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G e molto altro ancora.

Xiaomi CIVI: le caratteritistiche

Questo è il primo smartphone con marchio CIVI dell'azienda ed è stato lanciato in Cina. I rapporti hanno affermato che il device fa parte di una nuova gamma di prodotti che, a quanto pare, è destinata a sostituire la line-up CC.

Il nuovo terminale è un telefono incentrato sui selfie con un design impressionante, che potrebbe attirare l'attenzione delle persone più modaiole. Ecco tutte le informazioni su specifiche, caratteristiche e prezzi di questo interessante midrange.

Il CIVI ha un display AMOLED da 6,55 pollici con bordi curvi e un foro nella posizione centrale in alto. Dispone di una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel e di una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Una delle principali caratteristiche del device è un obiettivo Samsung GD1 da 32 megapixel, dotato di funzionalità come messa a fuoco automatica, flash LED dual-soft e tecnologia di ringiovanimento della pelle. Quest'ultima si basa sull'apprendimento profondo delle caratteristiche della pelle al fine di ricostruire le imperfezioni del viso come macchie, acne e così via. In poche parole, sarà come avere Photoshop al vostro fianco con ogni autoscatto.

La configurazione della fotocamera posteriore del gadget include una lente principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide con un FOV di 120 gradi e una macro da 2 megapixel. Il telefono funziona con il sistema operativo Android 11 basato sulla MIUI 12.5. In termini di design, presenta un vetro AG sulla back cover e un frame metallico.

Il chipset Snapdragon 778G alimenta il telefono con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il dispositivo viene fornito con una batteria da 4.500 mAh, che supporta la ricarica rapida da 55 W. Lo smartphone offre altre funzionalità come il supporto dual SIM, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, uno scanner di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo alimentati da Dolby Atmos e un jack audio da 3,5 mm.

Prezzi e disponibilità

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione: costa 2.599 Yuan (~ $ 404);

8 GB di RAM + 256 GB: prezzo di 2.899 Yuan (~ $ 449);

12 GB di RAM + 256 GB: 3.199 Yuan (~ $ 495).

L'articolo sarà disponibile in tre colorazioni: Light Blue, Shiny Black e Pink. Al momento, non ci sono notizie sulla sua disponibilità al di fuori del mercato cinese; vi terremo aggiornati.