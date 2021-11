Xiaomi Car: il primo modello arriverà fra due anni

Il team automobilistico Xiaomi conta oltre 500 membri di ricerca e sviluppo; dalle ultime informazioni vediamo che il primo modello verrà lanciato nel primo semestre del 2024.

Xiaomi Car: il team cresce sempre di più

All'inizio di questa settimana, l'OEM cinese aveva condiviso il suo ultimo rapporto finanziario. In tal occasione ha rivelato che il dipartimento di ricerca e sviluppo dell'azienda impiega attualmente 13.919 membri, con oltre 500 di questi che lavorano al progetto automobilistico dell'azienda.

Secondo un nuovo rapporto, il forte dipartimento di ricerca e sviluppo di quasi 14.000 membri rappresenta circa il 44% del numero totale di dipendenti della compagnia.

In precedenza, avevamo anche riferito che il colosso tecnologico cinese aveva ufficialmente registrato la sua prima unità automobilistica, con Lei Jun (fondatore e CEO del marchio) a capo della divisione con già oltre 300 dipendenti. Anche il business dei veicoli elettrici intelligenti di nuova costituzione è interamente di proprietà della società, mentre pochi giorni fa è stata costituita una seconda unità automobilistica.

Inoltre, il rapporto finanziario ha anche rivelato che il settore delle auto EV della compagnia cinese sta procedendo senza intoppi ed è stato riferito che la prima auto prodotta in serie sarà lanciata nella prima metà del 2024. Ciò è in linea con un vecchio rapporto di ottobre. Per integrare ulteriormente i suoi piani futuri di lancio di auto a guida completamente autonoma, il marchio aveva persino acquisito una startup basata sulla guida autonoma chiamata Deepmotion nell'agosto 2021.

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento. Quindi vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo nuovi dettagli non appena saranno disponibili.