Xiaomi Buds 5 Pro ufficiali: durano 40 ore e non mancano le funzioni AI

Xiaomi ha presentato i nuovi Buds 5 Pro, lanciati insieme allo smartphone 15 Ultra ed alla supercar SU7 Ultra EV.

Questi auricolari di Xiaomi si distinguono non solo per la forma ergonomica ma anche per prestazioni e caratteristiche tecniche degne di nota.

Xiaomi Buds 5 Pro: specifiche e prezzo

Gli auricolari Xiaomi Buds 5 Pro si affidano a un sistema a triplo driver coassiale, che combina un driver dinamico magnetico doppio da 11 mm e un’unità a diaframma planare. Questa configurazione copre una gamma di frequenze impressionante, dai 15 Hz ai 50 kHz, assicurando bassi profondi, medi ricchi di dettagli e suoni alti cristallini.

Fra gli aspetti più interessanti dei nuovi Xiaomi Buds 5 Pro abbiamo il supporto al codec aptX Lossless di Qualcomm, che permette una trasmissione audio ad alta risoluzione fino a 48 kHz/24 bit, con una velocità di 2,1 Mbps. Inoltre, Xiaomi ha collaborato con Harman per offrire una sincronizzazione audio di alto livello, inclusa una modalità esclusiva chiamata “Harman Master”. Per chiunque cerchi il massimo della qualità, l’edizione Wi-Fi raddoppia la velocità di trasmissione, raggiungendo i 4,2 Mbps e garantendo così un audio lossless impeccabile.

La cancellazione del rumore è un altro punto di forza: gli auricolari Xiaomi Buds 5 Pro vantano una tecnologia adattiva a banda ultra larga fino a 55 dB, efficace fino a 5 kHz. Grazie a un sistema di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale e tre microfoni, riescono a isolare fino a 100 dB di rumore di fondo, rendendo le chiamate nitide anche in ambienti caotici. La resistenza al vento, fino a 15 m/s, li rende perfetti per l’uso all’aperto.

A bordo di questi Xiaomi Buds 5 Pro non mancano funzionalità smart, come la conversione da parlato a testo in tempo reale con una precisione del 98,7%, oltre al supporto per la traduzione faccia a faccia e l’interpretazione simultanea. L’audio spaziale con head-tracking dinamico completa il quadro, creando un’esperienza immersiva a 360 gradi, ulteriormente personalizzabile in base alla conformazione dell’orecchio dell’utente. La batteria offre fino a 8 ore di autonomia con una singola carica, estendibili a 40 ore con la custodia. L’edizione Wi-Fi, con una batteria leggermente più grande, arriva fino a 10 ore di riproduzione.

I nuovi Xiaomi Buds 5 Pro sono disponibili in due colori, Snow Mountain White e Titanium Gold, mentre la versione Wi-Fi aggiunge l’opzione Phantom Black, con prezzi che partono da 1.299 yuan (circa 171 euro).