Xiaomi Buds 3: auricolari wireless leggeri, comodi e con grande autonomia

Sono davvero tanti i modelli di auricolari wireless che puoi trovare in commercio e il rischio di acquistare qualcosa che non soddisfi i tuoi parametri è davvero alto. Ecco perché ho deciso di portare alla tua attenzione questa ottima offerta che trovi su Amazon. Se fai presto puoi acquistare bellissimi Xiaomi Buds 3 a soli 28,99 euro, invece che 39,99 euro.

Con lo sconto del 28% risparmi un bel po’ di soldi e ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth dal design comodo e leggero, con batteria gigante e cancellazione del rumore. Sono il perfetto compromesso per non spendere troppo ma avere dei dispositivi veramente eccezionali.

Xiaomi Buds 3: prezzo basso ma qualità alta

Con gli auricolari Xiaomi Buds 3 potrai ascoltare la musica, fare chiamate e parlare con le persone fisicamente senza mai toglierti gli auricolari e in qualsiasi posto tu sia. Questo grazie a 3 diverse tecnologie, la cancellazione del rumore e 2 modalità trasparenza. Mentre con la prima puoi ascoltare musica e fare chiamate anche in ambienti rumorosi senza disturbi, con la seconda puoi percepire i suoni ambientali o conversare con le persone tenendo gli auricolari.

Godono di una doppia connessione che ti permette di collegarli fino a 2 dispositivi contemporaneamente su sistemi Android, Windows e iOS. Sono estremamente comodi e leggeri, hanno un driver dinamico a doppio magnete per ascoltare la musica in modo più coinvolgente. E possiedono una super batteria in grado di durare per 7 ore con una singola ricarica e 32 ore grazie alla custodia. Inoltre sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP55.

Una vera bomba dunque che oggi non puoi assolutamente perderti. Perciò corri su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Xiaomi Buds 3 a soli 28,99 euro, invece che 39,99 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.