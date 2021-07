Xiaomi sembra che stia lavorando su un telefono pieghevole che ha un meccanismo di piegatura simile a quello del Samsung Galaxy Z Flip e del Moto Razr 5G.

Xiaomi: cosa sappiamo del nuovo foldable in arrivo?

La società ha depositato un brevetto di design presso la WIPO (World Intellectual Property Organisation); ad effettuare tale scoperta è il portale di 91mobiles. Questo patent mostra un dispositivo che si piega al centro in modo simile ad un telefono a conchiglia. Tuttavia, ciò che lo rende unico è il modulo orizzontale sul retro che ospita due grandi sensori della fotocamera, probabilmente coadiuvato da un flash LED. Si può anche notare un ritaglio quadrato posto accanto ai sensori fotografici, che probabilmente potrebbe essere un piccolo display secondario utile per la visualizzazione delle icone di notifica o l'orario. Non di meno, potrebbe funzionare come mirino della fotocamera.

Inoltre, le immagini emerse a corredo mostrano che il device a conchiglia può essere piegato a metà, in modo simile a un laptop. Questo dovrebbe aiutare ad avere un migliore multitasking, dato che l'interfaccia utente è stata pensata ad hoc. Il telefono ha il bilanciere del volume e il pulsante di accensione dovrebbe essere posto sul frame laterale destro, mentre nella parte inferiore ci sarebbe la griglia dell'altoparlante, la porta USB di tipo C e il vano per la SIM.

Come ci si aspetterebbe da qualsiasi telefono moderno in questi giorni, non è presente un jack audio da 3,5 mm. Sulla parte anteriore, c'è un ritaglio a forma di pillola che ospita due selfie snapper o una fotocamera selfie e un flash LED.

Il telefono Xiaomi nelle immagini del brevetto sembra avere un design sottile, il che probabilmente significa che ci sarà una notevole riduzione della capacità della batteria. È interessante notare che un terminale a conchiglia del brand cinese con un modulo fotocamera circolare sulla cover è stato recentemente individuato da MySmartPrice. Infatti, il resto del design, incluso il posizionamento dei connettori e il design del foro a forma di pillola, rimangono simili. Poiché si tratta di un brevetto di design, al momento non ci sono parole sulle specifiche tecniche del prodotto; se la compagnia dovesse lanciare sul mercato un telefono del genere, possiamo ipotizzare che questo sia un fiore all'occhiello, se non un'offerta di fascia media premium.

