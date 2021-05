Xiaomi ha appena pubblicato il brevetto relativo al design di uno smartphone con una fotocamera flip sotto il display.

Xiaomi brevetta la fotocamera flip under display

Sì, avete letto bene: la società tecnologica cinese Xiaomi ha ottenuto con successo un brevetto per uno smartphone con un sensore flip sotto lo schermo che può essere utilizzato sia come lente principale che come camera selfie.

La tecnologia flip da utilizzare nella configurazione della fotocamera del telefono consentirà all’ottica di ruotare di 180 gradi, fungendo sia da selfie cam che da camera posteriore.

L’azienda si è ritagliata una nicchia con la sua gamma di fascia media e alta. Non di meno, continua a perseguire attività di ricerca e sviluppo nel segmento degli smartphone innovativi. Recentemente ha mostrato un concept phone con un display curvo e una fotocamera sotto il display.

C’è da dire che Xiaomi non è l’unica azienda che lavora su pannelli curvi rivoluzionari e sulla tecnologia della fotocamera sotto lo schermo. Tuttavia, l’OEM cinese sta facendo passi da gigante in questa direzione, come indicato da un nuovo brevetto concesso dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO).

Secondo i documenti dell’OMPI individuati da LetsGoDigital, la domanda di brevetto è stata depositata nel febbraio 2020, per un “dispositivo terminale“, che dispone di una cam sotto il display. Ci sono indicazioni che Xiaomi potrebbe svelare il primo di una serie di dispositivi simili entro la fine dell’anno corrente.

Il modulo della telecamera è posizionato sul retro del dispositivo ed è solo una parte di un elaborato sistema di sensori che fornirebbero immagini di qualità eccellente. La configurazione della tripla lente ha una fotocamera superiore ruotabile.

La documentazione del brevetto rivela molti altri piccoli dettagli e attendiamo la presentazione del primo smartphone Xiaomi che presenterebbe una tecnologia così rivoluzionaria.

Ci sono indicazioni che il primo terminale del brand ad avere una lente sotto il display che può essere ruotata per fungere da selfie che da ottica principale, sarà il Mi Mix 4. Tuttavia, non ci sono dettagli definitivi riguardo a questi sviluppi; teniamo le dita incrociate.

