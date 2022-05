Xiaomi Band 7 Pro con GPS e batteria maggiorata: quando arriverà?

La Xiaomi Band 7 è stata ufficializzata la scorsa settimana, come vi abbiamo prontamente comunicato in un nostro precedente articolo. Per design e caratteristiche tecniche, il dispositivo sembra aver soddisfatto le attese del pubblico.

Nell’imminente futuro, però, ci sarebbe un’altra sorpresa in arrivo: parliamo di Xiaomi Band 7 Pro che, come il nome stesso suggerisce, rappresenterà un upgrade del modello appena presentato. Indiscrezioni a riguardo sono già trapelate in rete.

Xiaomi Mi Band 7 Pro: cosa sappiamo al momento

Secondo quanto si apprende sul social network cinese Weibo, Xiaomi Band 7 Pro dovrebbe essere svelata nel mese di luglio assieme allo smartphone Xiaomi 12 Ultra: inizialmente, si credeva che queste tempistiche avrebbero riguardato il modello standard della Band 7. In merito alle caratteristiche tecniche, sarebbe praticamente certa la presenza del sensore GPS.

Non si tratta però dell’unico rumor in tal senso: ampie probabilità che l’apparecchio goda di un display dalle dimensioni più elevate e di una batteria più capiente (su Mi Band 7 abbiamo un modulo da 250 mAh, il doppio rispetto a quello presente su Xiaomi Band 6 che, qualora dovesse interessarti, in questi giorni puoi trovare su Amazon al prezzo scontato di 34,99 euro).

Al momento c’è poco altro da sapere ma, come di consueto, continueremo a tenervi informati su ogni possibile risvolto inerente a Xiaomi Band 7 Pro che, nel caso in cui confermasse i rumor di cui vi abbiamo appena parlato, sarebbe di sicuro un’unità interessante (sperando che il prezzo di vendita sia ben equilibrato e calzante rispetto alle migliorie apportate dalla società).

