Xiaomi Band 7 UFFICIALE: ci sono anche le Redmi Buds 4 e 4 Pro

Un po’ in sordina, e con una certa confusione tra gli addetti ai lavori riguardo ad orari e modalità di presentazione, Xiaomi ha lanciato ufficialmente tre nuovi attesissimi prodotti: stiamo parlando di Xiaomi Band 7 e degli auricolari Bluetooth Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro. Senza inutili preamboli, veniamo subito alla ciccia e scopriamo quali sorprese ci sono in serbo per gli utenti.

Xiaomi Band 7: display imponente e monitoraggio più efficace

Il più importante aggiornamento di Mi Band 7 risiede nelle maggiori dimensioni del display: 1,62 pollici, rispetto agli 1,56 pollici del precedente modello. La risoluzione è pari a 490 x 192 pixel e finalmente c’è l’opzione per mantenere il display sempre acceso. Xiaomi afferma che l’area dello schermo utilizzabile è aumentata del 25%. Il monitoraggio della SpO2 è migliorato: il dispositivo avviserebbe qualora venisse rilevato un tasso di saturazione dell’ossigeno nel sangue inferiore al 90%.

Passi in avanti anche per quanto concerne il monitoraggio del fitness: 120 modalità di allenamento, 4 modalità sportive professionali, rilevamento automatico dell’allenamento, un’opzione per organizzare gare con gli amici e tanto altro ancora. Su Xiaomi Band 7 troviamo poi una batteria da 180 mAh, che dovrebbe garantire una durata fino a 14 giorni (probabilmente senza always on display). La ricarica dell’apparecchio richiede circa 2 ore.

Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro: super durata e zero disturbi esterni

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sono dotate di un sistema di riduzione del rumore intelligente, in grado di sopprimere fino a 43 dB. Impermeabilità certificata IP54: nessun problema a contatto con sudore e pioggia. il suono viene generato grazie alla combinazione di un driver da 10 mm ed un tweeter da 6 mm. Connettività Bluetooth 5.3. Garantite fino a 9 ore di utilizzo costante senza ANC, mentre la custodia fornisce altre 36 ore.

Anche le Xiaomi Redmi Buds 4 offrono un’efficace sistema di cancellazione attiva del rumore ma con uno standard inferiore a 35 dB. Ogni cuffietta si caratterizza per un driver da 10 mm, mentre la connettività è ridotta al Bluetooth 5.2. La custodia fornisce 30 ore extra di ricarica.

Per il momento, la Xiaomi Mi Band 7 è disponibile in preordine solo in Cina al prezzo di CNY 239 (circa 33 euro): il modello NFC, che supporta i pagamenti su AliPay, costerà qualcosina in più. Xiaomi Redmi Buds 4 Pro in preordine, nei colori bianco e nero, al prezzo di 369 CNY (circa 51 euro), mentre le Redmi Buds 4 si trovano in preordine nelle colorazioni blu e bianca a CNY 199 (circa 27 euro).