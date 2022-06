Xiaomi Band 7 non ha senso quando c'è Mi Band 6 con NFC in OFFERTA

Xiaomi Band 7, uno dei prodotti più attesi degli ultimi tempi, ha fatto molto parlare di sé in positivo ma anche in negativo. L’unico modello che attualmente è possibile acquistare in Italia non dispone di NFC, utile per i pagamenti contactless.

In molti si chiedono se valga la pena acquistare l’ultima novità o se sia il caso di rivolgere l’attenzione alla smart band di precedente generazione che, invece, dispone di tale tecnologia: stiamo parlando di Xiaomi Mi Band 6 NFC.

Xiaomi Band 7 o Mi Band 6 con NFC in sconto: quale comprare?

Bisognerebbe innanzitutto ragionare sull’autonomia. Nonostante la batteria più capiente inserita a bordo di Xiaomi Band 7, la cui capacità aumenta da 125mAh a 180mAh, non sembrerebbero esserci sostanziali cambiamenti in termini di durata: esattamente come per Xiaomi Mi Band 6 NFC, dovrebbe assicurare un utilizzo di circa 2 settimane con un singolo ciclo di ricarica. Ad incidere è soprattutto il display più grande e con maggiore risoluzione che, certamente, richiede ulteriore energia.

Riflettendo proprio su quest’ultimo dettaglio, occorre focalizzarci sui freddi numeri: l’upgrade in termini di dimensioni è inteso da una diagonale di 1,56 pollici ad una di 1,62 pollici. Insomma, la differenza c’è ma non è neppure così eclatante. Riguardo alla definizione poi, non cambia praticamente nulla: pur avendo una risoluzione più elevata, Xiaomi Band 7 assicura 326 ppi che, nel concreto, sono esattamente gli stessi rilevabili su Mi Band 6 NFC.

Certo, il nuovo modello prevede un software aggiornato e più di 100 modalità sportive ma, in quest’ultimo caso, bisognerebbe tener conto dell’effettivo utilizzo che il singolo utente porterebbe avanti. Non dimentichiamo che Xiaomi Mi Band 6 NFC può comunque offrire ben 30 programmi di fitness, che per molti sarebbero sufficienti. Poi, come detto, include il sistema NFC che invece manca sulla versione di Band 7 disponibile all’acquisto da noi.

Per concludere, tentando di fare un piccolo ma doveroso riepilogo, i progressi ci sono stati ma non si può affermare di trovarsi al cospetto di un vero e proprio “salto generazionale”: ecco perché Xiaomi Mi Band 6 NFC, ad un prezzo di appena 44 euro su Amazon (con il 20% di sconto), è senza dubbio il best buy del momento.

