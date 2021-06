Xiaomi ha appena lanciato il suo primo dispositivo creato appositamente per le videoconferenze: ecco tutti i dettagli sullo Xiaomi Audio and Video Conference Speaker.

Xiaomi pensa alle teleconferenze

Lanciato in Cina oggi, lo Xiaomi Audio and Video Conference Speaker è un dispositivo che mira ad offrire agli utenti una esperienza, quando si tratta di conferenze remote.

Lo speaker, che ha un design simile a una soundbar, è dotato di una fotocamera centrale che permette il supporto per le videochiamate. Alimentato dal processore octa-core Qualcomm APQ8053 creato utilizzando un processo a 14 nm, l'altoparlante del colosso cinese offre una qualità dell'immagine del 4K ultra nitida e un suono molto chiaro.

Inoltre, lo Xiaomi Audio and Video Conference Speaker supporta un campo visivo grandangolare di 12 gradi e un pickup intelligente di 5 metri, utile per riunioni remote face to face.

Sebbene le specifiche dettagliate di questo nuovo prodotto di Xiaomi non siano ancora state diffuse dall'azienda, sappiamo che il dispositivo sarà in vendita in Cina dal 10 giugno, al prezzo di 1.999 yuan (che al cambio corrisponde a circa 256 euro).

Nell'attesa di avere maggiori informazioni sul device appena presentato, ricordiamo che Xiaomi ha rivelato di aver aperto più di 1000 Mi Store in tutto il mondo, segnando un successo da record in soli cinque anni. Questo risultato non include i Mi Store aperti in India e Cina, paesi in cui i negozi fisici del colosso cinese sono migliaia: a settembre dello scorso anno, Xiaomi ha comunicato l'apertura del 3000° Mi Store in India, mentre in Cina fino ad aprile sono stati aperti 5000 store Mi Home.

